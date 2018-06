Los Angeles (SID) - Die drei in China verhafteten College-Basketballer aus den USA kehren nach Hause zurück. LiAngelo Ball, jüngerer Bruder von LA-Lakers-Spieler Lonzo Ball, sowie Cody Riley und Jalen Hill sind nach Los Angeles zurückgeflogen. Das teilte ein Offizieller der College-Liga am Dienstag mit. US-Präsident Donald Trump hatte sich am vergangenen Samstag bei seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping für Freilassung der drei verhafteten Basketballer eingesetzt.

Ball, Riley und Hill wurden Anfang vergangener Woche in Hangzhou wegen Ladendiebstahls festgenommen. Sie sollen drei Sonnenbrillen gestohlen haben. Das Team der Universität UCLA aus Los Angeles hatte in der Wirtschaftsmetropole Shanghai das Saison-Auftaktspiel gegen die Uni Georgia Tech bestritten. Ladendiebstahl wird in China mit Haftstrafen von möglicherweise mehreren Jahren geahndet. Der Rest des UCLA-Teams war am vergangenen Samstag in die USA zurückgekehrt.