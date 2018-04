Berlin (AFP) Grünen-Chefin Simone Peter sieht in den Jamaika-Sondierungen beim Thema Klimaschutz weiterhin große Differenzen. "Die Verhandlungen gestalten sich teilweise noch sehr schwierig", sagte Peter am Dienstagabend am Rande der Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen. Sie appellierte an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), bei ihrem Auftritt bei der UN-Klimakonferenz am Mittwoch in Bonn ein "klares Zeichen" zu setzen.

