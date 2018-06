London (AFP) Der Anstieg der Verbraucherpreise in Großbritannien bleibt hoch. Im Oktober lag die Inflationsrate wie schon im September auf dem Fünfjahreshoch von 3,0 Prozent, wie das britische Statistikamt am Dienstag mitteilte. Lebensmittel verteuerten sich im Vorjahresvergleich um 4,2 Prozent, das war der höchste Anstieg seit vier Jahren. Ein Grund dafür ist das schwache Pfund, das seit der Brexit-Ankündigung an Wert verliert und Importe verteuert.

