Belgrad (AFP) Fast zehn Jahre nach der Brandstiftung in der US-Botschaft bei Massenprotesten in Belgrad hat ein serbisches Gericht vier Männer zu mehrmonatigen Bewährungsstrafen verurteilt. Das Gericht sprach die Angeklagten am Dienstag wegen Gefährdung der allgemeinen Sicherheit schuldig. Im Februar 2008 hatten vermummte Jugendliche bei einer Demonstration gegen die drei Tage zuvor erklärte Unabhängigkeit des Kosovo Fackeln auf die US-Botschaft geworfen, in der sich zu diesem Zeitpunkt kein Personal aufhielt.

