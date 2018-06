Ingelheim (AFP) Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, will zur Verbrechensbekämpfung Daten in einer von ihm als "Datenhaus" bezeichneten Sammlung zentral sammeln. Dies könne für mehr Effizienz bei der Zusammenarbeit der Polizei in der föderalen Struktur in Deutschland führen, sagte Münch am Mittwoch am Rande der Herbsttagung des BKA im rheinland-pfälzischen Ingelheim dem Fernsehsender Phoenix.

