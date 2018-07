Aachen (AFP) Mehrere Kohlegegner haben am Mittwochmorgen in einem Braunkohlekraftwerk im Rheinland Bagger und Förderbänder besetzt. Durch die Aktion vermummter Aktivisten wurde der Betrieb des Kraftwerks in Eschweiler-Weisweiler gestört, wie die Polizei in Aachen mitteilte. "Derzeit läuft der Polizeieinsatz", berichteten die Beamten. Laut Polizei wurden die Besetzer am frühen Mittwochmorgen entdeckt worden.

