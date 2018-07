Köln (SID) - Im Schnitt 9,25 Millionen Fußballfans haben am Dienstagabend in der ARD die Liveübertragung des Länderspiels zwischen Weltmeister Deutschland und Frankreich verfolgt. Das 2:2 in Köln erzielte damit einen Marktanteil (MA) von 30,2 Prozent. Die Vorberichterstattung im Ersten verfolgten ab 20.15 Uhr 5,76 Millionen Zuschauer (MA: 22,6).