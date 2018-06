Harare (AFP) In der Nähe des Wohnsitzes von Simbabwes Präsident Robert Mugabe in Harare sind nach Angaben eines Augenzeugen Schüsse gefallen. "Aus Richtung seines Hauses haben wir rund 30 oder 40 Schüsse gehört, die kurz nach 2.00 Uhr morgens innerhalb von drei oder vier Minuten abgegeben wurden", sagte ein Anwohner der Nachrichtenagentur AFP in der Nacht zum Mittwoch. Zuvor hatte die US-Botschaft in Harare ihre Staatsbürger zur Vorsicht aufgerufen. Wegen der "anhaltenden politischen Unsicherheit" sollten die US-Bürger "bis auf weiteres zuhause bleiben", teilte die Botschaft mit.

