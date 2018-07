Köln (SID) - Ab 10.00 Uhr wird zwischen Australien und Honduras das vorletzte WM-Ticket für das Turnier in Russland ausgespielt. Australien wäre zum vierten Mal in Serie dabei, für Honduras wäre es die insgesamt dritte Teilnahme an einer WM-Endrunde nach 1982, 2010 und 2014. Um den letzten freien WM-Platz spielen in der Nacht auf Donnerstag ab 03.15 Uhr Peru und Neuseeland. Beide Hinspiele endeten 0:0.

Beim ATP-Finale in London treffen in Nadal-Bezwinger David Goffin und dem Bulgaren Grigor Dimitrow die Sieger des 1. Spieltages in der Pete-Sampras-Gruppe aufeinander. Aufgeschlagen wird ab 15.00 Uhr. Im Abendmatch stehen sich ab 21.00 Uhr der Österreicher Dominic Thiem und Pablo Carreno-Busta, der für seinen verletzten spanischen Landsmann Rafael Nadal ins Teilnehmerfeld gerückt war, gegenüber.

Brose Bamberg will in der EuroLeague, dem bedeutendsten Wettbewerb für europäische Vereinsmannschaften, wieder in die Spur finden. Nach drei Siegen in Serie gab es zuletzt eine deutliche 57:80-Niederlage gegen Fenerbahce Istanbul. Der 18-malige spanische Meister FC Barcelona wartet ab 20.00 Uhr in Nürnberg auf die Oberfranken.