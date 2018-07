Himmelpfort (AFP) Das brandenburgische Himmelpfort bereitet sich auf eine Wunschzettelflut vor: Am Donnerstag öffnete dort wieder das beliebte Weihnachtspostamt. In den kommenden viereinhalb Wochen bis Heiligabend beantwortet der Weihnachtsmann Briefe aus aller Welt. Nach Angaben der Deutschen Post trafen bereits mehr als 21.000 Wunschzettel in Himmelpfort ein - den weitesten Weg legte bisher ein Brief aus Chile zurück.

