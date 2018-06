Berlin (AFP) Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen sind am Donnerstag zur entscheidenden Schlussrunde der Sondierungsgespräche über ein Jamaika-Bündnis zusammengekommen. Am frühen Nachmittag trafen sich in Berlin zunächst die Spitzen der vier beteiligten Parteien in kleiner Runde. Später waren auch Beratungen im größeren Kreis der Verhandlungsdelegationen geplant.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.