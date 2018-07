Berlin (AFP) Unter den Toten des Absturzes eines Kleinflugzeugs in Tansania sind auch zwei Deutsche. "Leider sind unter den Opfern auch zwei deutsche Staatsangehörige", hieß es am Donnerstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die deutsche Botschaft in Daressalam stehe in engem Kontakt mit den tansanischen Behörden.

