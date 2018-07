Coffs Harbour (SID) - Der Belgier Thierry Neuville (Hyundai) hat den Shakedown bei der Rallye Australien für sich entschieden. Auf der 5,02 km langen Strecke fuhr der WM-Zweite im dritten und letzten Versuch in 2:56,3 Minuten Bestzeit, auf dem zweiten Platz landeten mit jeweils 0,5 Sekunden Rückstand Elfyn Evans (Großbritannien/Ford) und Stephane Lefebvre (Frankreich/Citroën).

Weltmeister Sébastien Ogier (Frankreich/Ford), der seinen Titel beim vorletzten Lauf in Wales erfolgreich verteidigt hatte, schaffte es nicht in die Top 10. Die Saison endet bei der Rallye in Coffs Harbour.