Moskau (AFP) Im Streit zwischen den USA und Russland über ihre Auslandssender will Moskau offenbar die beiden US-Sender Voice of America und Radio Free Europe/Radio Liberty als "ausländische Agenten" einstufen. Das russische Justizministerium teilte am Donnerstag mit, die beiden Sender und einige ihrer Ableger in Russland seien bereits kontaktiert worden. Sie wurden demnach über ihre "mögliche Einstufung als 'ausländische Agenten'" informiert.

