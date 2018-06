Köln (SID) - Nationalspieler Raphael Beck wird beim Länderspiel gegen den EM-Fünften Polen am 30. November offiziell vom Deutschen Badminton-Verband (DBV) verabschiedet. In Recklinghausen schlägt der 25-Jährige an der Seite von Rio-Olympiateilnehmerin Carla Nelte letztmals im Nationaltrikot auf.

Beck, der bereits vor einer Woche seinen Rückzug angekündigt hatte, feierte seine größten internationalen Erfolge mit Bronze bei den Team-Europameisterschaften 2016 und 2017 sowie Bronze im Doppel und Mixed bei den Europaspielen 2015 in Baku. Für Olympia hatte sich der Doppel- und Mixedspezialist nicht qualifizieren können.

"Meine Prioritäten haben sich verschoben und es wird Zeit für neue Ziele, neue Herausforderungen und Abenteuer", schrieb Beck auf seiner Facebook-Seite. Auf nationaler Ebene wird der dreifache deutsche Meister weiter für den TV Refrath antreten.