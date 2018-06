Bonn (AFP) Bei der UN-Klimakonferenz in Bonn ist das Plenum zu den abschließenden Beratungen zusammengetreten. Der Konferenz-Präsident, der fidschianische Regierungschef Frank Bainmarama, eröffnete die Sitzung am Freitagvormittag. Am letzten Konferenztag soll das Plenum die Texte zu verschiedenen Verhandlungspunkten absegnen, die die Verhandler in den vergangenen knapp zwei Wochen ausgearbeitet haben. Zu Beginn der Plenumssitzung waren allerdings noch nicht alle Streitfragen gelöst.

