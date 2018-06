Berlin (AFP) FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann hofft trotz des schwierigen Verlaufs der Jamaika-Sondierungen weiterhin auf eine Einigung. Er glaube, dass in dem Bündnis "ein gewisser Charme" liegen könnte, wenn sich die Parteien "ihres lagerübergreifenden Charakters" bewusst seien, sagte Buschmann am Freitag. Es habe in der Nacht zuvor auch Fortschritte gegeben, betonte er.

