Berlin (AFP) Eine deutliche Mehrheit der Deutschen würde für einen besseren Klimaschutz höhere Energiekosten zahlen. Im am Freitag vorgelegten ARD-"Deutschlandtrend" sagten 63 Prozent der Befragten, sie wären zu höheren Ausgaben bereit. Eine Minderheit von 36 Prozent will dagegen keine höheren Zahlungen für Klimaschutz in Kauf nehmen.

