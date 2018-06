Hamm (AFP) Der mutmaßliche Urheber des Anschlags auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund bleibt im Gefängnis. Das Oberlandesgericht (OLG) Hamm ordnete in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss die Fortdauer der Untersuchungshaft von Sergej W. an. Als Grund nannte das Gericht bestehende Fluchtgefahr.

