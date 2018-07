Berlin (AFP) Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hält seine Partei bei den Jamaika-Sondierungen in dem zentralen Streitpunkt des Familiennachzugs für Flüchtlinge für kompromissbereit. Er sagte am Freitag im Deutschlandfunk, die Grünen hätten "an vielen Punkten Entgegenkommen signalisiert". Allerdings habe die CSU "einfach gesagt, wir spielen alles oder nichts".

