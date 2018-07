Mainz (AFP) CSU-Chef Horst Seehofer hat nach Einschätzung der Befragten des ZDF-"Politbarometers" fast keinen Rückhalt mehr in der eigenen Partei. Nur noch zehn Prozent der Befragten in der am Freitag veröffentlichten Umfrage glauben, dass die CSU in wichtigen politischen Fragen noch hinter ihrem Vorsitzenden steht. 75 Prozent glauben dies nicht.

