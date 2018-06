Bielefeld (SID) - Eintracht Braunschweig kommt in der 2. Fußball-Bundesliga einfach nicht vom Fleck. Die zu Saisonbeginn als Aufstiegs-Mitfavorit gehandelten Niedersachsen kamen nach einem Last-Minute-Gegentor nicht über ein 2:2 (0:1) bei Arminia Bielefeld hinaus.

Durch den Treffer von Leandro Putaro in der 90. Minute warten die Braunschweiger mittlerweile seit drei Spielen auf einen Sieg. Bielefeld verhinderte die vierte Heimniederlage in dieser Saison. Die Arminia auf Platz sieben hielt damit die zwei Ränge schlechter platzierte Eintracht in der Tabelle auf Distanz.

Mit seinem ersten Saisontreffer hatte Tom Schütz in der siebten Minute die Gastgeber in Führung geschossen. Suleiman Abdullahi (56.) und Jan Hochscheidt (64.) drehten das Spiel vorübergehend, bevor Putaro zwölf Minuten nach seiner Einwechslung zuschlug.

Vor 16.367 Zuschauern bestimmten die Bielefelder von Beginn an das Geschehen, wobei ihnen die frühe Führung in die Karten spielte. Bei seinem Freistoßtreffer aus 20 Metern profitierte Schütz allerdings von einer Nachlässigkeit des späteren Eintracht-Torschützen Abdullahi, der sich in der Braunschweiger Mauer wegdrehte und so den Ball passieren ließ.

In der Folgezeit hatte die Arminia weitere gute Möglichkeiten. Kapitän Fabian Klos vergab in der 25. Minute die beste Chance seiner Mannschaft vor der Pause. Vier Minuten zuvor hätte allerdings Abdullahi bereits seinen Fehler wettmachen können, der Nigerianer scheiterte aber genauso wie in der 48. Minute an Arminia-Schlussmann Stefan Ortega.

Nach Wiederanpfiff erhöhten die Gäste, die im vergangenen Mai am vorletzten Liga-Spieltag mit 0:6 in Bielefeld untergegangen waren, den Druck und wurden für ihre Bemühungen belohnt. Nach dem Ausgleich von Abdullahi nutzte dann Hochscheid eine weitere Nachlässigkeit in der Bielefelder Hintermannschaft, ehe Putaro der Arminia noch einen Zähler rettete.