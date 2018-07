Jaunde (AFP) In Kamerun hat ein Brand das Parlamentsgebäude teilweise zerstört. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, brach das Feuer am Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache im Verwaltungstrakt der Volksvertretung in der Hauptstadt Jaunde aus. Das Gebäude brannte vom dritten bis zum obersten Stockwerk aus, der Sitzungssaal blieb aber offenbar von dem Brand verschont. Erst am Freitagmorgen konnte die Feuerwehr die Flammen löschen. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.