New Orleans (dpa) - Tennis-Weltstar Serena Williams und Internet-Unternehmer Alexis Ohanian haben nach übereinstimmenden Medienberichten geheiratet. Bilder im Internet zeigen Stars wie Beyoncé, Kim Kardashian, Eva Longoria und Kelly Rowland, wie sie am Contemporary Arts Center in New Orleans vorfahren. Dort habe die Zeremonie stattgefunden, berichteten US-Medien wie "People", "US Weekly" oder "ET Online". Die US-Amerikanerin hatte sich Ende vergangenen Jahres mit dem Mitbegründer der Online-Community Reddit verlobt. Anfang September wurden die beiden Eltern eines Mädchens.

