New Orleans (SID) - Tennis-Ikone Serena Williams (36) hat am Donnerstag ihren langjährigen Partner Alexis Ohanian geheiratet. Bei der Feier in New Orleans standen zahlreiche Stars aus Sport und Unterhaltung auf der Gästeliste, darunter Williams' ein Jahr ältere Schwester Venus, WTA-Finalsiegerin Caroline Wozniacki, Sängerin Beyonce, Rapper Jay-Z, Schauspielerin Eva Longoria oder Reality-TV-Star Kim Kardashian.

Der 34 Jahre alte Unternehmer Ohanian, Mitbegründer der Plattform reddit, ist der Vater von Williams rund zweieinhalb Monate alter Tochter Alexis Olympia Junior.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Williams will nach ihrer Babypause bereits im Januar auf den Tennisplatz zurückkehren, um ihren Titel bei den Australian Open zu verteidigen. Bei ihrem siebten Triumph in Melbourne in diesem Jahr war sie bereits schwanger.