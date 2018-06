Berlin (AFP) Grünen-Chefin Simone Peter hat sich zurückhaltend zum bisherigen Verlauf der über das Wochenende verlängerten Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition geäußert. Es gebe Bewegung, aber "oft in verschiedene Richtungen", sagte Peter am Samstag am Rande der Beratungen in Berlin. In manchen Punkten gehe es voran, in anderen rückwärts.

