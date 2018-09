Berlin (AFP) Die FDP will in den entscheidenden Sondierungsrunden am Wochenende auch das Thema Bildung ganz oben auf die Agenda setzen. Dies sei für seine Partei "eine ganz wichtige Frage, die wir heute und morgen besprechen müssen", sagte FDP-Chef Christian Lindner am Samstag zum Auftakt der Beratungen zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen.

