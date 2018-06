Bonn (AFP) Bei der UN-Klimakonferenz in Bonn sind die Verhandlungen in der Nacht zum Samstag fortgesetzt worden. Bei mehreren Finanzierungsfragen wurde am Freitag bis Mitternacht keine abschließende Einigung erzielt. Dabei ging es um den Anpassungsfonds für die Bewältigung der Folgen des Klimawandels in armen Ländern. Beobachtern zufolge befürchten die Industrieländer einen Automatismus für regelmäßige Einzahlungen.

