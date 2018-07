Auckland (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen sind eindrucksvoll in das erste Turnier unter dem neuen Bundestrainer Xavier Reckinger gestartet. Beim Finale der World League in Auckland setzte sich Deutschland gegen Olympiasieger England mit 2:0 (0:0) durch und bescherte dem 33-jährigen Belgier einen Einstand nach Maß. Charlotte Stapenhorst (51.) und Nike Lorenz (56.) sorgten jeweils nach kurzen Ecken relativ spät für die Entscheidung.

"Das Spiel hätte in beide Richtungen laufen können", sagte Reckinger: "Das Ergebnis ist sehr gut für uns, was auch daran lag, dass wir in der tiefen Defensive sehr gut gestanden haben. Offensiv geht es sicherlich noch besser, da ist Luft nach oben, wobei ich zufrieden war damit, dass wir so viele Ecken herausgearbeitet haben." Olympia-Bronzegewinnerin Annika Sprink gab in Auckland nach einem Kreuzbandriss ihr Comeback im Nationalteam.

Reckinger ist der erste ausländische Chefcoach des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), sein erfolgreicher Vorgänger Jamilon Mülders trainiert nun die chinesische Auswahl. Im zweiten Gruppenspiel der World League am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit (6.00 Uhr) kommt es in Neuseeland zum Duell zwischen Vorgänger und Nachfolger.

Unter Mülders (41) hatte Deutschland 2013 EM-Gold geholt, bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gewann das Team Bronze. Bei der EM im Sommer reichte es zu Rang vier.

Die langfristigen Planungen Reckingers, der 328 Länderspiele absolvierte und zweimal an Olympia teilnahm, sind auf die WM 2018 in London und die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio ausgerichtet.