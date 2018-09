Köln (SID) - Nach der Länderspielpause mit den beiden Unentschieden gegen England und Frankreich rückt die Fußball-Bundesliga wieder in den Blickpunkt. Um 15.30 Uhr empfängt Bayern München im Südduell den FC Augsburg und will seine Tabellenführung mit einem Sieg festigen. Ebenfalls um 15.30 Uhr beginnen die Begegnungen Hoffenheim gegen Frankfurt, Leverkusen gegen Leipzig, Mainz gegen Köln und Wolfsburg gegen Freiburg. Um 18.30 Uhr wird die Partie Hertha BSC gegen Mönchengladbach angepfiffen.

Der überraschend starke Aufsteiger Holstein Kiel will mit einem Sieg im Schlagerspiel beim 1. FC Nürnberg die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernehmen und den aktuellen Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf unter Druck setzen. Die Störche treten um 13.00 Uhr beim Club an, Düsseldorf spielt am Sonntag beim wiedererstarkten Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt. Zeitgleich mit Kiel laufen die Begegnungen 1. FC Heidenheim gegen Union Berlin und VfL Bochum gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Beim Weltcup-Auftakt der Skispringer im polnischen Wisla steht der Teamwettbewerb auf dem Programm. Dabei wollen ab 16.00 Uhr Andreas Wellinger und Co. eine Duftmarke setzen. Das Quartett des Deutschen Skiverbandes peilt auf der Großschanze einen Podestplatz an, die vermeintlich stärksten Konkurrenten sind Polen, Slowenien und Österreich.