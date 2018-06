Grenoble (SID) - Mit einer fehlerfreien Kür hat Eiskunstläuferin Nicole Schott beim Grand Prix in Grenoble noch drei Läuferinnen überholt und am Ende den guten sieben Platz belegt. Die Essenerin sammelte 172,39 Punkte. Schott holte damit sogar Weltranglistenpunkte und liegt in der internen deutschen Qualifikation um den einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang weit vorne.

Nicole Schott glückten in der Kür alle sechs Dreifach-Sprünge, zudem überzeugte sie mit ihrem eleganten Laufstil. "Das war ein cooler Tag", sagte sie anschließend, "es war mein Ziel, Weltranglistenpunkte zu sammeln. Heute war ich noch besser als vor drei Wochen in Moskau." Generell stellte die 21-Jährige fest: "Ich fühle mich sehr wohl in der Kür, ich kann mich gut in die Filmmusik 'Schindlers Liste' hineinversetzen, das Programm liegt mir."

Der Sieg in Grenoble ging an die Russin Alina Sagitowa aus der weltbesten Moskauer Trainerschule mit 213,80 Punkten vor ihrer Landsfrau Maria Sozkowa (208,78) und der kanadischen WM-Zweiten Kaetlyn Osmond (206,78).