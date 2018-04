Bielefeld (AFP) Eine Mutter von drei Kindern ist in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen getötet worden. Polizeibeamte fanden die 35-Jährige am Samstag tot im Hausflur eines Mehrfamilienhauses, nachdem der zehnjährige Sohn die Polizei alarmiert hatte. Die Frau wies nach Polizeiangaben Stich- und Schnittverletzungen auf.

