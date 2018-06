South Bend (SID) - Die Chicago Blackhawks und die Boston Bruins bestreiten das Winter Classic 2019 in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL. Das Spiel am 1. Januar findet im knapp 80.000 Zuschauer fassenden Notre Dame Stadium im US-Bundesstaat Indiana statt. Das teilte die NHL mit.

"Die Blackhawks und Bruins, zwei der geschichtsträchtigen Franchises, werden sich beim Winter Classic zum ersten Mal im Freien gegenüberstehen", sagte NHL-Commissioner Gary Bettman.

Für Chicago ist es der vierte Einsatz bei einem Winter Classic, bisher gab es 2009, 2015 und 2017 drei Niederlagen. Boston ist zum dritten Mal dabei und verbuchte bisher einen Sieg (2010) und eine Niederlage (2016).

Das Spiel unter freiem Himmel wird seit 2008 regelmäßig ausgetragen. Am Neujahrstag 2018 stehen sich in New York die Buffalo Sabres und die New York Rangers gegenüber.