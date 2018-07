Pontoise (AFP) In der französischen Stadt Sarcelles im Norden von Paris hat ein Polizist am Samstagabend drei Menschen erschossen und drei weitere verletzt, bevor er sich selbst tötete. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um ein "Familiendrama". Der 31-jährige Mann erschoss demnach mit seiner Dienstwaffe zunächst zwei Menschen auf offener Straße in der Nähe des Rathauses von Sarcelles.

