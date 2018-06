Metz (SID) - Der deutsche Frauenhandball-Meister SG BBM Bietigheim hat sein abschließendes Gruppenspiel in der Champions League verloren. Das bereits für die Hauptrunde qualifizierte Team von Trainer Martin Albertsen unterlag beim französischen Serienmeister Metz Handball 21:27 (10:12) und zieht mit sechs Punkten als Dritter der Gruppe D in die Runde der letzten Zwölf ein.

Auch der Thüringer HC steht dank ungarischer Schützenhilfe in der nächsten Runde. Weil FTC Budapest 30:21 (18:9) gegen Schlusslicht HK Larvik gewann, blieb der deutsche Vizemeister in der Gruppe C mit ebenfalls zwei Punkten vor den Norwegerinnen Dritter.

Das Star-Ensemble aus Metz (10) um die deutsche Nationalspielerin Xenia Smits gewann die Staffel souverän vor dem montenegrinischen Rekordmeister ZRK Buducnost Podgorica (6), der sich dank des gewonnnenen direkten Vergleichs den zweiten Rang vor dem Champions-League-Debütanten Bietigheim sicherte.