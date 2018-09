Stavanger (SID) - Eisschnellläufer Patrick Beckert (Erfurt) hat am Schlusstag des Weltcups in Stavanger/Norwegen einen Erfolg gefeiert. Der WM-Dritte beendete das 10.000-m-Rennen am Sonntag in 13:04,97 Minuten als Siebter und knackte damit die nationale Olympia-Norm. Der zweite deutsche Starter Moritz Geisreiter (Inzell/13:08,87), der die Norm bereits am vergangenen Wochenende über 5000 m erreicht hatte, wurde Neunter.

Der Sieg ging an Weltmeister Sven Kramer (Niederlande/12:50,97), der Ted-Jan Bloemen (Kanada/12:52,64) und Erik-Jan Kooiman (12:57,13) auf die Plätze verwies.