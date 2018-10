Ingolstadt (AFP) Der Elektronikhändler Saturn will seine Kunden ihre Einkäufe künftig auch in der virtuellen Realität tätigen lassen. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, können Kunden sich künftig mithilfe einer Virtual-Reality-Brille unter anderem in eine Raumstation auf dem Planeten Saturn begeben und sich dort über Produkte informieren und beraten lassen. Auch von Zuhause aus sollen sich Besitzer bestimmter VR-Brillen über eine App in die virtuelle Einkaufswelt begeben können.

