Berlin (AFP) Der langjährige Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, ist neuer Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH). Er wurde am Wochenende von der Delegiertenversammlung vorgeschlagen und anschließend vom Herrenmeister des Johanniterordens ernannt, wie die Sozial- und Hilfsorganisation am Montag in Berlin mitteilte. Der Posten ist ehrenamtlich, die Amtszeit dauert vier Jahre. Vorgänger Arnold von Rümker kandidierte nicht erneut.

