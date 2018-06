Wiesbaden (AFP) Unfallaufnahme statt Feier: Ein Hochzeitkorso ist in Wiesbaden mit einer größeren Karambolage zu Ende gegangen. Wie die Polizei in der hessischen Landeshauptstadt mitteilte, war die Kolonne am Samstag stadtauswärts unterwegs, "als der Brautkranz des Führungsfahrzeugs von der Motorhaube rutschte". Der Fahrer hielt an, um den Schmuck wieder einzusammeln, was die Fahrer zweier nachfolgender Wagen nicht merkten.

