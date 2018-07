Manchester (SID) - Am Samstag feierte Zlatan Ibrahimovic ein erfolgreiches Comeback bei Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United, ab sofort bekommt er deutsche Kaffee-Qualität in die Kabine. Das ostwestfälische Unternehmen Melitta verkündete im Anschluss an den 4:1-Sieg der Red Devils gegen Newcastle United eine langjährige Marken-Partnerschaft mit dem Renommierteam.

"Wir wurden von den Verantwortlichen des Klubs kontaktiert. Sie haben ein Unternehmen gesucht, das von der Bohne bis zur Tasse alles aus einer Hand liefert. Und das können eben nur wir", sagte Volker Stühmeier, Mitglied der Unternehmensleitung. Die Mindener Kaffee-Profis verbauten rund 220 voll automatisierte Maschinen in den VIP-Logen und Fan-Bereichen des Old Trafford und brühen dazu den Kaffee für mehr als eine Million Besucher pro Jahr.

"Vom ersten Kontakt an waren wir auf einer Linie. Das ist kein klassisches Sponsoring, sondern eine echte Partnerschaft", betonte Stühmeier und unterstrich die Besonderheit des Werbe-Coups mit einem der beliebtesten Fußball-Klubs der Welt. Zur Premiere, für die Melitta auch das Fan-Lokal "Red Cafe" im Inneren des Old Trafford komplett neu gestaltete, kam Sir Alex Ferguson persönlich auf eine Tasse vorbei.

Ferguson war von 1986 bis 2013 Teammanager der Red Devils und gewann in dieser Zeit insgesamt 38 Titel mit ManUnited. Als Gegenleistung für die aromatische Vollausstattung dürfen die Ostwestfalen künftig auf den LED-Banden, aber auch auf Social-Media-Kanälen mit Pogba, Ibrahimovic und Co. werben.

In einem eigenen Bewegtbild-Format "auf einen Kaffee mit..." geben die Spieler sehr persönliche und exklusive Einblicke in Ihr Leben abseits des Rasens. Der deutsche Kaffee-Riese will von der weltweiten Popularität von ManUnited profitieren, international höhere Marktanteile erzielen und somit seinen Umsatz steigern.

Manchester United hat weltweit über 650 Millionen Anhänger, die Spiele werden regelmäßig in über 205 Länder übertragen, und über 130 Millionen Fans folgen dem Verein über Social Media. Über die Höhe des Investments wurde nichts bekannt, das Engagement aber dürfte sich Melitta einen siebenstelligen Betrag kosten lassen.

Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit einer über 100-jährigen Tradition im Bereich von Markenprodukten für Kaffeegenuss.