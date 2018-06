Harare (AFP) Simbabwes Regierungspartei Zanu-PF will am Dienstag im Parlament das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Robert Mugabe einleiten. Das sagte ein Abgeordneter der Partei am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Zuvor hatte Mugabe ein Ultimatum zum Rücktritt verstreichen lassen.

