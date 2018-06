Brüssel (AFP) Bonn ist bei der Neuvergabe des Sitzes der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) in der ersten Wahlrunde ausgeschieden. In die zweite Runde bei der Abstimmung der EU-Europaminister kamen Amsterdam, Kopenhagen und Mailand, wie Diplomaten am Montag in Brüssel mitteilten. Die Behörde muss ebenso wie die europäische Bankenaufsicht EBA wegen des EU-Austritts ihren Sitz in London aufgeben.

