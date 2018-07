Istanbul (AFP) Die Türkei will Medienberichten zufolge von Deutschland die Auslieferung des mutmaßlichen Putschistenführers Adil Öksüz verlangen. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, lag ein entsprechender Antrag am Dienstag beim türkischen Justizministerium. Dieser solle nun nach Berlin gesandt werden. Medien hatten über einen Aufenthalt Öksüz' in Deutschland berichtet - weder Berlin noch Ankara hatten dies bislang offiziell bestätigt.

