Warschau (AFP) Der polnische Außenminister Witold Waszczykowski hat das vorläufige Scheitern der Regierungsbildung in Deutschland als Grund zur Besorgnis für "ganz Europa" bezeichnet. Deutschland sei innerhalb der Europäischen Union die "mächtigste Wirtschaft" und verfüge über "enormen politischen Einfluss in der EU, der Nato und der Welt", sagte der Minister am Dienstag im polnischen Rundfunk.

