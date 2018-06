Köln (SID) - So verschieden Borussia Dortmund und RB Leipzig auch sind, so ähnlich ist ihr Ziel am Dienstag: In den Partien der Champions League muss ab 20.45 Uhr ein Sieg her. Für den BVB geht es gegen Tottenham Hotspur im Fernduell mit dem punktgleichen Nikosia um den Europa-League-Einzug. Leipzig gastiert in Monaco und könnte mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Vorjahres-Halbfinalist Monaco ist in der Gruppe G mit nur zwei Punkten Letzter hinter den Sachsen.

In der Deutschen Eishockey Liga kommt es zum klangvollen Duell der Adler Mannheim gegen Red Bull München. Die Bayern sind Tabellenführer, dominieren die Liga. Dagegen suchen die Adler nach der Form vergangener Jahre, zudem fällt Sturm-Routinier Marcel Goc vier Wochen aus. Einem vorübergehenden Aufwärtstrend folgten zuletzt zwei Niederlagen in Serie. Das erste Bully ist um 19.30 Uhr.