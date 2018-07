Hamburg (SID) - Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat den Streit mit dem Beach-Duo Karla Borger/Margareta Kozuch beigelegt. Wie der Verband am Dienstag bei einer Pressekonferenz am Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein bekannt gab, erhalten die WM-Teilnehmerinnen erstmals den Status eines Nationalteams. Beide Parteien hatten im Clinch gelegen, weil Borger/Kozuch in der vergangenen Saison mit einem eigenen Betreuerstab in Stuttgart und auf Teneriffa trainiert hatten.

"Wir haben eine gemeinsame Lösung gefunden und blicken jetzt nur noch nach vorne", sagte DVV-Präsident Thomas Krohne. Borger bedankte sich für die Nominierung und ergänzte: "Wir haben positive Gespräche geführt, jetzt muss nur noch ein bisschen am Feintuning gearbeitet werden."

Die Olympiasiegerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst, die mit einer sogenannten "Insellösung" einen besonderen Status genießen, werden im kommenden Jahr enger in die Strukturen der zentralisierten Förderung eingebunden. "Wir haben mit dem DVV eine Möglichkeit gefunden, unsere Eigenständigkeit zu bewahren, aber dennoch näher und intensiver mit den personellen Strukturen des zentralen Stützpunktes zusammenzuarbeiten. Wir kennen die herausragende Infrastruktur und die Möglichkeiten bestens und haben sie ja auch in der Vergangenheit genutzt", sagte Ludwig.

Chantal Laboureur/Julia Sude sowie das Perspektivteam Victoria Bieneck/Isabel Schneider gehören wie bereits im vergangenen Jahr zum A-Kader. Bei den Männern erhalten neben Markus Böckermann/Lars Flüggen drei junge Duos eine Chance: Julius Thole/Clemens Wickler, Nils Ehlers/Lorenz Schümann und Philipp-Arne Bergmann/Yannick Harms.

Ab Januar konnte der DVV zudem Helke Claasen als neue Bundestrainerin gewinnen, die gemeinsam mit Chefcoach Imornefe Bowens für die Frauen zuständig sein wird. "Damit hat sich unsere Trainerkompetenz weiter erhöht. Unser erstes großes Ziel ist es, in Tokio 2020 mit vier Beach-Teams am Start sein zu können", sagte Krohne.