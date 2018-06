Minsk (AFP) Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko wird diesen Freitag nicht am Gipfeltreffen der Östlichen Partnerschaft der EU in Brüssel teilnehmen. Stattdessen soll Außenminister Wladimir Makei Weißrussland repräsentieren, wie ein EU-Vertreter AFP am Dienstag mitteilte. Es sei das erste Mal gewesen, dass Lukaschenko eine persönliche Einladung erhalten habe. Bislang stand er auf einer Sanktionsliste der Europäischen Union.

