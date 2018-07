Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat das Urteil des UN-Tribunals in Den Haag gegen den ehemaligen bosnisch-serbischen Militärchef Ratko Mladic begrüßt. Der Richterspruch sei ein "wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der grausamen Verbrechen, die in den 1990er Jahren im ehemaligen Jugoslawien verübt wurden", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Die Bundesregierung werde sich weiterhin für die Stärkung des Völkerrechts und des Völkerstrafrechts einsetzen.

