Paris (AFP) Nach einem Bericht über Sklavenhandel mit Flüchtlingen in Libyen hat Frankreich eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates gefordert. Außenminister Jean-Yves Le Drian sagte am Mittwoch vor der Pariser Nationalversammlung, Frankreich habe das Treffen als ständiges Mitglied in dem UN-Gremium beantragt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.