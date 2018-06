Brüssel (AFP) Nach neun Jahren will die EU-Kommission das Defizitverfahren gegen Großbritannien beenden. Wie EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel sagte, hat London "dauerhaft" sein Haushaltsdefizit reduziert. Es habe im Budgetjahr 2009/2010 bei noch mehr als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung gelegen. Für den Zeitraum 2016/2017 sei der Fehlbetrag im britischen Haushalt auf 2,3 Prozent gefallen und damit unter die EU-Vorgabe von drei Prozent.

